Тренер «Химок»: Матч без болельщиков — как будто товарищеский. Не хватает драйва

Тренер «Химок»поделился впечатлениями после матча 13-го тура РПЛ против(0:0).

«Игра получилась продолжением кубковой игре в Калининграде. Что там, что здесь матч был до гола. Не сумели забить. Такой результат нас не устроил.

Двойная замена в середине второго тайма? Мы посмотрели, что ребята поднаелись, сделали замены. Кухарчук имел момент, а Долгов немного не вошел игру.

Надо поработать над уверенностью в собственных силах. В том году команда показала и доказала, что есть команда, есть исполнители. Команде немного не хватает уверенности. Надо работать и все будет нормально.

Конечно, матч без болельщиков — как будто товарищеский. Не хватает драйва. Есть прекрасные болельщики, этим славятся "Химки". Не хватало сегодня болельщиков», — отметил Ющенко в интервью «Спорт-Экспрессу».