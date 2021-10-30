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    «Торино» одержал крупную победу над «Сампдорией»

    «Торино» — «Сампория»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Торино Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 11-го тура чемпионата Италии «Торино» одержал домашнюю победу над «Сампдорией» со счетом 3:0.

    «Торино»
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    «Торино»

    В составе туринцев отличились Деннис Прат (17-я минута), Уилфрид Синго (52) и Андреа Белотти (90+3).

    Отметим, что генуэзцы играли в меньшинстве с 67-й минуты, когда прямую красную карточку получил португальский полузащитник Адриен Силва.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Сампдория 3:0
    Голы: 1:0 Деннис Прает (17'), 2:0 Уилфрид Синго (52') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Бремер Глейсон, Алессандро Буонджорно, Уилфрид Синго (Мергим Войвода, 53'), Саша Лукич, Томмазо Побега, Ола Эйна (Рикардо Родригес, 86'), Деннис Прает (Томас Ринкон, 77'), Кароль Линетти (Симоне Верди, 87'), Антонио Санабрия (Андреа Белотти, 53') Сампдория: Фабио Квальярелла (Франческо Капуто, 54'), Антонио Кандрева, Томмазо Ауджелло, Адриен Силва, Мортен Торсби, Radu Dragusin (Омар Коллей, 81'), Олбин Экдаль (Маноло Габбьядини, 54'), Юлиан Хабот, Майя Йосида, Бартош Берешиньски (Кристоффер Аскильдсен, 69'), Эмиль Аудеро Предупреждения: Бремер Глейсон (29'), Томмазо Побега (50'), Radu Dragusin (55'), Кристоффер Аскильдсен (75'), Маноло Габбьядини (81'), Антонио Кандрева (84') Удаление: Адриен Силва (67')

    «Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков. «Сампдория» с 9 очками располагается на 15-й строчке.

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