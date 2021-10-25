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    Объявлен расширенный список сборной России на ноябрьские матчи

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    Пресс-служба РФС назвала расширенный список сборной России на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022. В список снова не попал форвард Артем Дзюба.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Будё-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал» Екатеринбург).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все — «Локомотив» Москва), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Ежов («Крылья Советов» Самара).

    Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара).

    11 ноября сборная России сыграет со сборной Кипра, а 14 ноября ей предстоит матч против команды Хорватии.

    Россияне лидируют в группе H, имея 19 очков в активе.

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