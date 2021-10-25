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    «Локомотив» дома победил «Сочи»

    «Локомотив» — «Сочи»: счет 2:1, обзор голов

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    «Локомотив» в матче 12 тура РПЛ победил «Сочи» со счетом 2:1.

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    На 41 минуте защитник сочинцев Игорь Юрганов вывел хозяев вперед. На его счет записали автогол. В начале второго тайма «железнодорожники» увеличили отрыв после гола Тина Едвая.

    На 90+3 минуте Жоазиньо сократил разрыв в счете, но спастись от поражения гости не сумели.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Сочи 2:1
    Голы: 1:0 Игорь Юрганов (автогол) (41'), 2:0 Тин Едвай (49') Локомотив: Гилерме, Мацей Рыбусь, Тин Едвай (Даниил Куликов, 66'), Пабло, Наяир Тикнизян (Александр Сильянов, 55'), Дмитрий Баринов, Алексис Бека, Дмитрий Рыбчинский (Sergey Babkin, 79'), Рифат Жемалетдинов (Виталий Лисакович, 79'), Константин Марадишвили, Гирано Керк (Faustino Anjorin, 79') Сочи: Матео Кассьерра, Артур Юсупов (Maksim Barsov, 87'), Никита Бурмистров (Жоаозиньо, 57'), Сергей Терехов, Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Кирилл Заика (Тимофей Маргасов, 46'), Игорь Юрганов, Rodrigao, Данила Прохин (Викторьен Ангбан, 81'), Николай Заболотный Предупреждения: Мацей Рыбусь (24'), Кристиан Нобоа (30'), Данила Прохин (50'), Алексис Бека (56'), Сергей Терехов (69'), Пабло (90 + 3')

    «Локомотив» одержал первую победу за 5 туров и набрал 21 очко. Команда занимает 4 место. «Сочи» имеют 21 очко и занимают 6 позицию.

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