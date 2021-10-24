«Фиорентина» — «Кальяри»: счет матча 3:0, обзор голов

В рамках девятого тура итальянской Серии Ана своем поле обыграласо счетом 3:0.

Кристиано Бираги на 21-й минуте реализовал пенальти, открыв счет. За три минуты до конца первого тайма отличился Николас Гонсалес.

Победную точку поставил Душан Влахович на 49-й минуте.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин не попал в заявку из-за травмы.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Кальяри 3:0 Голы: 1:0 Кристиано Бираги (пенальти) (21'), 2:0 Николас Гонсалес (42'), 3:0 Душан Влахович (49') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Лоренцо Венути, Никола Миленкович, Lucas Martinez Quarta, Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 68'), Джакомо Бонавентура (Альфред Дункан, 82'), Лукас Торрейра (Софьян Амрабат, 82'), Youssef Maleh (Гаэтано Кастровилли, 68'), Николас Гонсалес, Душан Влахович, Риккардо Сапонара (Хосе Мария Кальехон, 74') Кальяри: Жоао Педро, Бальде Кейта (Леонардо Паволетти, 58'), Наитан Нандес (Adam Obert, 71'), Рэзван Марин, Алессандро Дейола (Альберто Грасси, 59'), Габриэле Цаппа (Гастон Перейро, 58'), Хараламбос Ликояннис, Андреа Карбони, Лука Чеппители, Мартин Касерес (Рауль Белланова, 24'), Алессио Краньо Предупреждения: Бальде Кейта (20'), Рэзван Марин (48')

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает шестое место (15 очков), а «Кальяри» — 19-е (6 очков).

«Верона» у себя дома нанесла крупное поражение «Лацио» — 4:1.

У победителей покер оформил Джованни Симеоне, отличившийся на 30-й, 36-й, 62-й и 90+2-й минутах.

Римляне ответили точным ударом Чиро Иммобиле.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Лацио 4:1 Голы: 1:0 Джованни Симеоне (30'), 2:0 Джованни Симеоне (36'), 2:1 Чиро Иммобиле (46'), 3:1 Джованни Симеоне (62') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Корай Гюнтер (Бошко Шутало, 69'), Nicolo Casale (Федерико Чеккерини, 45'), Марко Давиде Фараони, Иван Илич (Мартин Онгла, 81'), Мигел Велозу (Адриен Тамез, 68'), Дарко Лазович (Джанджакомо Маньяни, 81'), Антонин Барак, Джанлука Капрари, Джованни Симеоне Лацио: Педро Родригес (Raul Moro, 63'), Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон, Жан-Даниэль Акпа Акпро (Луис Альберто, 57'), Лукас Лейва (Данило Катальди, 63'), Сергей Милинкович-Савич, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 57'), Штефан Даниэл Раду, Патрисио Габбарон, Адам Марушич, Пепе Рейна Предупреждения: Мигел Велозу (9'), Патрисио Габбарон (44'), Жан-Даниэль Акпа Акпро (56'), Федерико Чеккерини (67')

«Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице (14 очков), а «Верона» — 11-е (11 очков).