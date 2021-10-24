ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоАПЛ. «Челси» забил семь мячей «Норвичу», «Ман Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем»
  • 16:21
    • «Барселона» — «Реал»: составы команд на «Эль Класико»
  • 15:32
    • Александрова проиграла Контавейт в финале Кубка Кремля
  • 18:06
    • «Фиорентина» без Кокорина обыграла «Кальяри», «Верона» разгромила «Лацио»
  • 17:57
    • «Вест Хэм» выиграл у «Тоттенхэма», «Лестер» одолел «Брентфорд»
  • 17:35
    • «Салават» отыгрался с 1:3 и одолел «Локомотив»
    Все новости спорта

    «Фиорентина» без Кокорина обыграла «Кальяри», «Верона» разгромила «Лацио»

    «Фиорентина» — «Кальяри»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Кальяри Верона Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В рамках девятого тура итальянской Серии А «Фиорентина» на своем поле обыграла «Кальяри» со счетом 3:0.

    «Фиорентина» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фиорентина» — «Кальяри»

    Кристиано Бираги на 21-й минуте реализовал пенальти, открыв счет. За три минуты до конца первого тайма отличился Николас Гонсалес.

    Победную точку поставил Душан Влахович на 49-й минуте.

    Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин не попал в заявку из-за травмы.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Кальяри 3:0
    Голы: 1:0 Кристиано Бираги (пенальти) (21'), 2:0 Николас Гонсалес (42'), 3:0 Душан Влахович (49') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Лоренцо Венути, Никола Миленкович, Lucas Martinez Quarta, Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 68'), Джакомо Бонавентура (Альфред Дункан, 82'), Лукас Торрейра (Софьян Амрабат, 82'), Youssef Maleh (Гаэтано Кастровилли, 68'), Николас Гонсалес, Душан Влахович, Риккардо Сапонара (Хосе Мария Кальехон, 74') Кальяри: Жоао Педро, Бальде Кейта (Леонардо Паволетти, 58'), Наитан Нандес (Adam Obert, 71'), Рэзван Марин, Алессандро Дейола (Альберто Грасси, 59'), Габриэле Цаппа (Гастон Перейро, 58'), Хараламбос Ликояннис, Андреа Карбони, Лука Чеппители, Мартин Касерес (Рауль Белланова, 24'), Алессио Краньо Предупреждения: Бальде Кейта (20'), Рэзван Марин (48')

    В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает шестое место (15 очков), а «Кальяри» — 19-е (6 очков).

    «Верона» у себя дома нанесла крупное поражение «Лацио» — 4:1.

    У победителей покер оформил Джованни Симеоне, отличившийся на 30-й, 36-й, 62-й и 90+2-й минутах.

    Римляне ответили точным ударом Чиро Иммобиле.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Лацио 4:1
    Голы: 1:0 Джованни Симеоне (30'), 2:0 Джованни Симеоне (36'), 2:1 Чиро Иммобиле (46'), 3:1 Джованни Симеоне (62') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Корай Гюнтер (Бошко Шутало, 69'), Nicolo Casale (Федерико Чеккерини, 45'), Марко Давиде Фараони, Иван Илич (Мартин Онгла, 81'), Мигел Велозу (Адриен Тамез, 68'), Дарко Лазович (Джанджакомо Маньяни, 81'), Антонин Барак, Джанлука Капрари, Джованни Симеоне Лацио: Педро Родригес (Raul Moro, 63'), Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон, Жан-Даниэль Акпа Акпро (Луис Альберто, 57'), Лукас Лейва (Данило Катальди, 63'), Сергей Милинкович-Савич, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 57'), Штефан Даниэл Раду, Патрисио Габбарон, Адам Марушич, Пепе Рейна Предупреждения: Мигел Велозу (9'), Патрисио Габбарон (44'), Жан-Даниэль Акпа Акпро (56'), Федерико Чеккерини (67')

    «Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице (14 очков), а «Верона» — 11-е (11 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» хотя бы забить на поле «Зенита»?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • «Ливерпуль» продлит безвыигрышную серию «МЮ» в АПЛ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Барса» и «Реал» устроят перестрелку в Эль Класико?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетико Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Вегас — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры