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    «Ростов» забил четыре мяча в ворота «Арсенала»

    «Ростов» — «Арсенал»: счет 4:0, обзор голов

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    В матче 12 тура российской Премьер-лиги «Ростов» у себя дома разгромил тульский «Арсенал» со счетом 4:0.

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    В составе «сельмашей» по голу забили Кэнто Хасимото, Али Соу, Дмитрий Полоз (пенальти) и Денис Терентьев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Арсенал Тула 4:0
    Голы: 1:0 Кэнто Хасимото (27'), 2:0 Али Соу (29'), 3:0 Дмитрий Полоз (пенальти) (62'), 4:0 Денис Терентьев (65') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Баштуш, Максим Осипенко, Игорь Калинин (Николай Поярков, 46'), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (Pontus Almqvist, 82'), Armin Gigovic, Кэнто Хасимото (Danila Sukhomlinov, 44'), Хорен Байрамян (Kirill Shchetinin, 83'), Али Соу (Николай Комличенко, 69') Арсенал Тула: Evgeni Lutsenko (Александру Тудорие, 66'), Зурико Давиташвили, Кингз Кангва, Сергей Ткачёв (Аяз Гулиев, 72'), Даниил Хлусевич (Эванс Кангва, 55'), Горан Чаушич, Данил Степанов (Axel Bjoernstroem, 66'), Иван Новосельцев, Урош Радакович, Игорь Смольников, Michail Levashov Предупреждения: Хорен Байрамян (26'), Danila Sukhomlinov (72'), Баштуш (87')

    «Ростов» одержал третью победу в сезоне. На его счету сейчас 12 очков. Команда поднялась на 12 место. «Арсенал» с 12 очками занимает строчку ниже

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