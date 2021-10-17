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    Талалаев: Момент с Тимофеевым мог перевернуть игру с «Химками»

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча РПЛ с «Химками» (0:2).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Поздравляю всех с днем отца, но до своих детей не достучался. Говорил игрокам, что нельзя с "Химками" на своей половине ошибки допускать. С победой, "Химки".

    Пропущенный гол в начале скованности придал. До 13-й минуты не подходили к штрафной. В перерыве все обсудили. Выпустили игроков, которые один на один сильней.

    В первом тайме не хватало импровизации и креатива на поле. Ни одного стандарта не прошло. 4 человека подавали — ничего не получилось.

    Каждый тренер вынужден обходиться теми, кого имеет. Во втором тайме полностью владели инициативой. Одна ошибка перечеркнула все старания.

    Чувствовалось, что могли перевернуть игру. Момент с Тимофеевым мог все решить», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

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