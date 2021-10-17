Талалаев: Момент с Тимофеевым мог перевернуть игру с «Химками»

Главный тренер «Ахмата»подвел итоги матча РПЛ с(0:2).

«Поздравляю всех с днем отца, но до своих детей не достучался. Говорил игрокам, что нельзя с "Химками" на своей половине ошибки допускать. С победой, "Химки".

Пропущенный гол в начале скованности придал. До 13-й минуты не подходили к штрафной. В перерыве все обсудили. Выпустили игроков, которые один на один сильней.

В первом тайме не хватало импровизации и креатива на поле. Ни одного стандарта не прошло. 4 человека подавали — ничего не получилось.

Каждый тренер вынужден обходиться теми, кого имеет. Во втором тайме полностью владели инициативой. Одна ошибка перечеркнула все старания.

Чувствовалось, что могли перевернуть игру. Момент с Тимофеевым мог все решить», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».