Гончаренко: Стоило растянуть соперника, а мы очень сильно торопились

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал результата матча с «Уфой» (1:1) в 11-м туре чемпионата России.

«Очень, очень поспешно атаковали, мы атаку не готовили, часто в простых ситуациях начинали обострять, когда стоило растянуть соперника, более качественно подготовиться, а мы очень сильно торопились.

Во втором тайме нам удалось "придавить" соперника. Когда ты не знаешь о состоянии игроков после матчей сборных — это стандартная ситуация для всех.

Понимаем, что следующая игра наверняка должна стать для нас лучше. Я видел команду, которая хотела исправить ситуацию», — сказал Ганчаренко в эфире «Матч ТВ».