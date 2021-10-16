«Сочи» — «Ростов»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Заика справа прострелил в ростовскую штрафную, после чего Касьерра сделал удобную скидку на Юсупова, который мощным ударом направил мяч в сетку ворот.
На 28-й минуте в ворота «Ростова» был пенальти назначен — Осипенко сыграл рукой. Кристиан Нобоа хладнокровно пробил с 11-метровой отметки — развёл вратаря и мяч по разным углам.
Счет стал крупным на 33-й минуте. Совершили ростовчане потерю на своей половине, сочинцы сразу разогнали атаку, Бурмистров и Касьерра уже в чужой штрафной разыграли стеночку, и Матео классным ударом переправил мяч в дальний угол ворот.
«Ростов» отыграл один мяч на 53-й минуте. Калинин от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, откуда Баштуш затылком направил мяч в сетку ворот «Сочи».
А в компенсированное время сочинцы неудачно выбили мяч после подачи Байрамяна, удар Глебова от радиуса привёл к отскоку на Соу, который воспользовался шансом, пробив мимо вратаря.
Команда Владимира Федотова занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Ростов» опустился на 14-ю строчку, имея в активе 9 очков.