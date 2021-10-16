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    «Сочи» удержал домашнюю победу над «Ростовом»

    «Сочи» — «Ростов»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата России «Сочи» одержал домашнюю победу над «Ростовом» — 3:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Заика справа прострелил в ростовскую штрафную, после чего Касьерра сделал удобную скидку на Юсупова, который мощным ударом направил мяч в сетку ворот.

    На 28-й минуте в ворота «Ростова» был пенальти назначен — Осипенко сыграл рукой. Кристиан Нобоа хладнокровно пробил с 11-метровой отметки — развёл вратаря и мяч по разным углам.

    Счет стал крупным на 33-й минуте. Совершили ростовчане потерю на своей половине, сочинцы сразу разогнали атаку, Бурмистров и Касьерра уже в чужой штрафной разыграли стеночку, и Матео классным ударом переправил мяч в дальний угол ворот.

    «Ростов» отыграл один мяч на 53-й минуте. Калинин от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, откуда Баштуш затылком направил мяч в сетку ворот «Сочи».

    А в компенсированное время сочинцы неудачно выбили мяч после подачи Байрамяна, удар Глебова от радиуса привёл к отскоку на Соу, который воспользовался шансом, пробив мимо вратаря.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Ростов 3:2
    Голы: 1:0 Артур Юсупов (10'), 2:0 Кристиан Нобоа (пенальти) (28'), 3:0 Матео Кассьерра (33'), 3:1 Баштуш (53') Сочи: Сослан Джанаев (Николай Заболотный, 46'), Данила Прохин, Rodrigao, Игорь Юрганов, Кирилл Заика (Тимофей Маргасов, 76'), Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа (Викторьен Ангбан, 90'), Сергей Терехов, Никита Бурмистров (Ивелин Попов, 46'), Артур Юсупов (Жоаозиньо, 87'), Матео Кассьерра Ростов: Николай Комличенко (Али Соу, 46'), Pontus Almqvist, Armin Gigovic (Хорен Байрамян, 80'), Кэнто Хасимото (Danila Sukhomlinov, 60'), Дмитрий Полоз, Данил Глебов, Игорь Калинин (Николай Поярков, 77'), Максим Осипенко, Баштуш, Денис Терентьев (Деннис Хаджикадунич, 46'), Сергей Песьяков Предупреждения: Игорь Калинин (7'), Баштуш (23'), Никита Бурмистров (32'), Armin Gigovic (58'), Данила Прохин (82')

    Команда Владимира Федотова занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Ростов» опустился на 14-ю строчку, имея в активе 9 очков.

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