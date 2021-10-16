«Лион» — «Монако»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче на 75-й минуте открыл Токо Экамби с пенальти, в концовке встречи защитник Джейсон Денайер удвоил преимущество хозяев.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не участвовал в матче из-за травмы.
Футбол. Франция. Лига 1
Лион — Монако 2:0
Голы: 1:0 Карл Токо Экамби (пенальти) (75'), 2:0 Джейсон Денайер (90') Лион: Julian Pollersbeck, Лео Дюбуа, Жером Боатенг, Джейсон Денайер, Эмерсон, Максанс Какере, Бруно Гимарайнс, Шердан Шакири (Тино Кадевере, 67'), Уссем Ауа, Карл Токо Экамби, Райан Шерки (Лукас Пакета, 67') Монако: Виссам Бен-Йеддер, Элиот Матазо (Felix Lemarechal, 82'), Кевин Фолланд (Мирон Боадю, 71'), Желсон Мартинш (Maghnes Akliouche, 90'), Жеан Лукас (Исмаил Якобс, 82'), Юссуф Фофана, Caio Henrique, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Александр Нюбель Предупреждения: Аксель Дисаси (73'), Максанс Какере (77'), Жеан Лукас (77')
«Лион» поднялся на 5-е место в таблице Лиги 1, набрав 16 очков. Команда Нико Ковача опустилась на 7-е место, имея в активе 14 очков.