ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Красно-белый камбэк. «Динамо» не сумело воспользоваться осечкой «Зенита»
  • 21:26
    • Гол Чилуэлла принес «Челси» победу над «Брентфордом»
  • 20:57
    • «Сочи» удержал домашнюю победу над «Ростовом»
  • 20:57
    • «Динамо» упустило победу над «Спартаком»
  • 20:09
    • Игроки «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку
  • 18:58
    • «МЮ» с Роналду проиграл «Лестеру» на выезде
    Все новости спорта

    «Лион» дома переиграл «Монако»

    «Лион» — «Монако»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 10-го тура чемпионата Франции «Лион» одержал домашнюю победу над «Монако» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 75-й минуте открыл Токо Экамби с пенальти, в концовке встречи защитник Джейсон Денайер удвоил преимущество хозяев.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не участвовал в матче из-за травмы.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Монако 2:0
    Голы: 1:0 Карл Токо Экамби (пенальти) (75'), 2:0 Джейсон Денайер (90') Лион: Julian Pollersbeck, Лео Дюбуа, Жером Боатенг, Джейсон Денайер, Эмерсон, Максанс Какере, Бруно Гимарайнс, Шердан Шакири (Тино Кадевере, 67'), Уссем Ауа, Карл Токо Экамби, Райан Шерки (Лукас Пакета, 67') Монако: Виссам Бен-Йеддер, Элиот Матазо (Felix Lemarechal, 82'), Кевин Фолланд (Мирон Боадю, 71'), Желсон Мартинш (Maghnes Akliouche, 90'), Жеан Лукас (Исмаил Якобс, 82'), Юссуф Фофана, Caio Henrique, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Александр Нюбель Предупреждения: Аксель Дисаси (73'), Максанс Какере (77'), Жеан Лукас (77')

    «Лион» поднялся на 5-е место в таблице Лиги 1, набрав 16 очков. Команда Нико Ковача опустилась на 7-е место, имея в активе 14 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Урал» «сухую» серию ЦСКА?
  • «Урал» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Остановит ли «Рома» подъем «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Байер» отобрать очки у «Баварии»?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры