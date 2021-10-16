«Лион» — «Монако»: счет матча 2:0, обзор голов

Воля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций

Сборная Франции одержала гостевую победу со счетом 3:2 над командой Бельгии в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА. Рассказываем, как это было