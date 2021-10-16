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    «Лацио» одержал волевую победу над «Интером»

    «Лацио» — «Интер»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над миланским «Интером» (3:1) в матче 8-го тура чемпионата Италии.

    «Лацио»
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    «Лацио»

    На 12-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Иван Перишич. На 64-й минуте Чиро Иммобиле ударом с «точки» сравнял счет.

    Римляне вышли вперед на 81-й минуте благодаря голу Фелипе Андерсона, а уже в компенсированное время Сергей Милинкович-Савич снял все вопросы о победителе.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Интер 3:1
    Голы: 0:1 Иван Перишич (пенальти) (12'), 1:1 Чиро Иммобиле (пенальти) (64'), 2:1 Фелипе Андерсон (81') Лацио: Пепе Рейна, Адам Марушич, Луис Фелипе, Патрисио Габбарон, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 66'), Сергей Милинкович-Савич, Лукас Лейва (Данило Катальди, 85'), Тома Башич (Луис Альберто, 66'), Фелипе Андерсон (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 85'), Чиро Иммобиле, Педро Родригес (Маттиа Цаканьи, 75') Интер: Эдин Джеко (Лаутаро Мартинес, 75'), Иван Перишич (Хоакин Корреа, 66'), Федерико Димарко, Роберто Гальярдини (Матиас Весино, 67'), Марсело Брозович, Николо Барелла (Хакан Чалханоглу, 86'), Маттео Дармиан, Алессандро Бастони (Дензел Дюмфрис, 67'), Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Тома Башич (27'), Роберто Гальярдини (36'), Алессандро Бастони (63'), Сергей Милинкович-Савич (83'), Лаутаро Мартинес (83'), Фелипе Андерсон (83'), Дензел Дюмфрис (83'), Хоакин Корреа (87'), Маттео Дармиан (90 + 1') Удаление: Луис Фелипе (90 + 7')

    Команда Маурицио Сарри поднялась на 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков. «Интер» потерпел первое поражение в сезоне и занимает 3-е место, имея в активе 17 очков.

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