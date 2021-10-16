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    Божович: Соперник был лучше и создал больше моментов

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    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович высказался о победе над «Зенитом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

    Миодраг Божович
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    Миодраг Божович

    «Соперник был лучше и создал больше моментов. Нам хватило удачи, но так часто в России, с такими командами, как "Зенита", надо, чтобы тебе повезло. Хочу поздравить ребят, они бились до конца. Везет тому, кто везет.

    "Зенит" владел мячом, нам очень было трудно забрать мяч. В первом тайме, кроме одного момента, ничего не получилось.

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    • Но знали, что будет какой-то момент, и если он пропустит, то пойдет большими силами вперед и раскроется. Так и получилось. Кангва молодец, он взял игру на себя, почувствовал уверенность», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

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