Божович: Соперник был лучше и создал больше моментов

Главный тренер «Арсенала»высказался о победе над «Зенитом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Соперник был лучше и создал больше моментов. Нам хватило удачи, но так часто в России, с такими командами, как "Зенита", надо, чтобы тебе повезло. Хочу поздравить ребят, они бились до конца. Везет тому, кто везет.

"Зенит" владел мячом, нам очень было трудно забрать мяч. В первом тайме, кроме одного момента, ничего не получилось.

Но знали, что будет какой-то момент, и если он пропустит, то пойдет большими силами вперед и раскроется. Так и получилось. Кангва молодец, он взял игру на себя, почувствовал уверенность», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».