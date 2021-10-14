Шварц похвалил Карпина за работу в сборной России

Главный тренер московского «Динамо»высказался об игре сборной России в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.

«Я посмотрел обе встречи и вижу, что команда развивается и успешно играет под руководством Карпина. В Словении россияне вовремя забили два мяча и склонили чашу весов в свою сторону.

Фомин на позиции восьмерки провел очень качественную игру и сделал значительный вклад в итоговую победу. То же самое могу сказать и про Захаряна. Доволен игрой обоих футболистов», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».

Также Шварц прокомментировал назначение его соотечественника Маркуса Гисдоля на пост наставника «Локомотива».

«Я не так хорошо его знаю, мы виделись всего пару-тройку раз. Могу сказать, что он качественно и успешно работал в бундеслиге с "Гамбургом", "Хоффенхаймом" и "Кельном".

Он достаточно компетентен в своей сфере. Это тренер с четким почерком, который он и будет прививать», — добавил Шварц.