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    Карпин рассказал, когда у сборной России будет постоянный капитан

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда в национальной команде может появиться постоянный капитан.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Ранее Карпин заявил, что «капитанская повязка — просто тряпочка».

    «Почему Сутормин, а не, например, Сафонов? Знал, что Сафонов будет играть со Словенией, но капитан должен быть на поле. Да, у нас вратари были капитанами, но я считаю, что так не должно быть. Повязка для того, чтобы быть капитаном, не нужна. Я был капитаном в "Сельте" и в "Реале Сосьедад". О бразильской системе капитанов сегодня прочитал. Может, после этого закончите у меня спрашивать? Я вас буду отправлять к тренеру сборной Бразилии.

    Захарян? Может быть. И Сафонов может. 18-летний может быть капитаном. И что, что это сборная России? Это футбольная команда. Кто сказал, что в сборной должен быть один капитан? Олимпиада? А сколько раз она проходит в 10 лет? Один раз в четыре года можно выбирать одного капитана. На одну игру можно было выбрать. Ребята сказали, что сборная — это не клуб. Есть разные игроки. Вы вызываете игроков, а в следующий раз — нет. Что меняется от повязки? Я ребят поддерживаю. Они подошли и сказали это. Для чего нужен капитан? Выйти на поле и бросить монетку?

    Вышел Сутормин, и что случилось? Алексей олицетворял футбол России в матче со Словенией. И что, что это его второй матч за сборную? И что случилось?

    Если будет финальный турнир ЧМ-2022, то у нас будет один капитан. Выберем одного, потому что там месяц, долгий срок. Не знаю, был ли Сутормин мотивирован. Давление было. Горд он или нет, не знаю. Возможно, для кого-то повязка — это давление и ответственность. Не жалею, что назвал повязку тряпочкой», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    Напомним, при Карпине у сборной России в каждом матче новый капитан.

    Интервью с Валерием Карпиным

    Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

    В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

    В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

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