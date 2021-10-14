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    Агуэро: Был шокирован, когда узнал, что Месси покидает «Барселону»

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    Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро признался, что его шокировала информация о том, что Лионелю Месси придется покинуть каталонский клуб.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    Месси, как известно, не смог продлить контракт с «Барселоной». Главным препятствием стали финансовые проблемы клуба. В начале августа аргентинец подписал контракт с «Пари Сен-Жермен».

    «Я был шокирован. Месси в этот момент было очень тяжело. Я же просто не мог в это поверить.

    Когда мы встретились, я увидел, что он находится в ужасном состоянии. Мне не оставалось ничего другого, как просто попытаться заставить его забыть о том, что случилось», — приводит слова Агуэро El Pais.

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    • Напомним, Агуэро перешел в «Барселону» перед началом текущего сезона ради того, чтобы играть в одной команде с Месси.

    Из-за травмы Агуэро пока не провел ни одного официального матча за «Барселону». Ожидается, что аргентинский форвард сможет дебютировать за каталонский клуб в этих выходные в игре против «Валенсии».

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