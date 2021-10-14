Агуэро: Был шокирован, когда узнал, что Месси покидает «Барселону»

Нападающий «Барселоны»признался, что его шокировала информация о том, чтопридется покинуть каталонский клуб.

Месси, как известно, не смог продлить контракт с «Барселоной». Главным препятствием стали финансовые проблемы клуба. В начале августа аргентинец подписал контракт с «Пари Сен-Жермен».

«Я был шокирован. Месси в этот момент было очень тяжело. Я же просто не мог в это поверить.

Когда мы встретились, я увидел, что он находится в ужасном состоянии. Мне не оставалось ничего другого, как просто попытаться заставить его забыть о том, что случилось», — приводит слова Агуэро El Pais.

Напомним, Агуэро перешел в «Барселону» перед началом текущего сезона ради того, чтобы играть в одной команде с Месси.

Из-за травмы Агуэро пока не провел ни одного официального матча за «Барселону». Ожидается, что аргентинский форвард сможет дебютировать за каталонский клуб в этих выходные в игре против «Валенсии».