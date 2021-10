Агуэро сыграл за «Барселону» в товарищеском матче с «Корнельей»

Нападающий «Барселоны»восстановился после травмы, из-за которой пока не провел ни одного официального матча в текущем сезоне.

В среду Агуэро принял участие в товарищеском матче против «Корнельи». Аргентинец провел на поле 30 минут и забил один гол.

Не исключено, что Агуэро сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Испании против «Валенсии» или на следующей неделе с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

