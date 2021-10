Месси о переходе в «ПСЖ»: Я не ошибся

Известное французское изданиеанонсировало большое интервью с нападающим «Пари Сен-Жермен»в ближайшем выпуске.

«Я не ошибся», — эта цитата Месси вынесена на обложку журнала, и, скорее всего, она касается перехода аргентинца в «ПСЖ».

В новом выпуске France Football также опубликует имена номинантов на «Золотой мяч».

La une de France Football de ce samedi avec la liste des nommés du Ballon d'Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d'Or nominations

⚽️✨#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB