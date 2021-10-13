Дивеев избежал серьезной травмы

Стали известны подробности травмы защитника сборной России и ЦСКА

Дивеев получил повреждение в недавнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«По данным проведенного обследования у Игоря Дивеева, получившего травму в матче сборной России против Словении, диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА десять матчей и забил один гол.