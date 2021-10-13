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    Дивеев избежал серьезной травмы

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    Стали известны подробности травмы защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    Дивеев получил повреждение в недавнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

    «По данным проведенного обследования у Игоря Дивеева, получившего травму в матче сборной России против Словении, диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

    В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

    В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА десять матчей и забил один гол.

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