Сутормин о капитанстве в сборной: Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами

Полузащитник «Зенита» и сборной Россиирассказал о своих впечатлениях после получения капитанской повязки в матче против(2:1).

«Мне сообщили, что буду капитаном, на установке, всего за пару часов до матча. Поймите, для меня это огромная честь и ответственность. Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность.

Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами. Это самые приятные чувства!», — приводит слова Сутормина «Чемпионат».

Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.