ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Словения — РоссияСтыки гарантированы. Победа в Мариборе вывела Россию в лидеры группы
  • 08:50
    • Медведев обыграл Краиновича и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
  • 11:35
    • Головин возобновил тренировки по индивидуальной программе
  • 11:04
    • Карпин спел песню «Валера, Валера» после победы над Словенией
  • 09:13
    • Рублев завершил выступление на турнире в Индиан-Уэллсе
  • 06:46
    • Карацев пробился в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    Сутормин о капитанстве в сборной: Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Словении ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин рассказал о своих впечатлениях после получения капитанской повязки в матче против Словении (2:1).

    Алексей Сутормин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сутормин

    «Мне сообщили, что буду капитаном, на установке, всего за пару часов до матча. Поймите, для меня это огромная честь и ответственность. Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность.

    Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами. Это самые приятные чувства!», — приводит слова Сутормина «Чемпионат».

  • Карпин спел песню «Валера, Валера» после победы над Словенией
  • Читайте по теме

    • Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

    В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

    В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия забить Венгрии больше двух мячей?
  • Англия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сохранят ли россияне ворота «сухими» в матче с Литвой?
  • Литва U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Останется ли Финляндия на четвертом месте в группе?
  • Казахстан — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.20
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Англия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Литва U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Казахстан — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Украина — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Дания — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры