Сутормин о капитанстве в сборной: Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами

Алексей Сутормин Фото: rfs.ru
«Мне сообщили, что буду капитаном, на установке, всего за пару часов до матча. Поймите, для меня это огромная честь и ответственность. Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность.
Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами. Это самые приятные чувства!», — приводит слова Сутормина «Чемпионат».
Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.
В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).
В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.