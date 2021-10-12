Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Нападающий сборной Португалииоформил хет-трик в матче отбора ЧМ-2022 с(5:0, второй тайм).

Игрок «Манчестер Юнайтед» реализовал два пенальти (на 8-й и 13-й минутах) и забил с игры на 87-й минуте. Это 7-й, 8-й и 9-й голы форварда «Манчестер Юнайтед» в ворота этой сборной.

Ни одной национальной команде Роналду не забивал больше голов. Ранее Криштиану забил по 7 мячей сборным Литвы и Швеции, по 6 голов — Андорре и Венгрии.

Также это 113-й, 114-й и 115-й мячи форварда за национальную команду — он обновил свой же мировой рекорд, установленный 1 сентября.

За 11 матчей за Португалию в 2021 году Роналду забил 12 голов.