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    Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче отбора ЧМ-2022 с Люксембургом (5:0, второй тайм).

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Игрок «Манчестер Юнайтед» реализовал два пенальти (на 8-й и 13-й минутах) и забил с игры на 87-й минуте. Это 7-й, 8-й и 9-й голы форварда «Манчестер Юнайтед» в ворота этой сборной.

    Ни одной национальной команде Роналду не забивал больше голов. Ранее Криштиану забил по 7 мячей сборным Литвы и Швеции, по 6 голов — Андорре и Венгрии.

    Также это 113-й, 114-й и 115-й мячи форварда за национальную команду — он обновил свой же мировой рекорд, установленный 1 сентября.

    За 11 матчей за Португалию в 2021 году Роналду забил 12 голов.

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