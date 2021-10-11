Радосавлевич: Зрители должны обеспечить мощную поддержку сборной Словении

Бывший словенский легионер «Шинника» и «Томи»поделился мнением относительно предстоящего матча отбора к ЧМ-2022 Словения — Россия.

«Болельщики более эмоциональны в Мариборе, в Любляне не так громко. В Мариборе мы всегда чувствовали себя хорошо. При этом, конечно, мы не могли совсем не играть в Любляне, это столица. Условно, из 5 матчей — 3 будет в столице, 2 в Мариборе.

Не сомневаюсь, тяжелая атмосфера для гостей на стадионе. Ковидные правила сейчас ослабили, 2 октября было дерби "Марибор" — "Олимпия", почти полный стадион (13 тысяч). К тому же Словения победили на Мальте, сохранила шансы, поэтому зрители должны обеспечить мощную поддержку», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Матч Словения — Россия состоится 11 октября на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.