Сутормин готов стать капитаном в игре со Словенией

Полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от матча со Словенией в квалификации ЧМ-2022.

«Я не могу сказать сейчас, кто станет капитаном в игре со Словенией, будет установка завтра. Если что, у нас все готовы.

Что касается соперника, это хорошая европейская команда. Я не был в марте, не играл против них. Будем отталкиваться от своей игры.

Смотрел ли игру против Словении в 2009-м? Мне было 15 лет. Не помню даже, смотрел ли, но это было 10 лет назад. Мы все это забыли. Думаем только об игре в понедельник», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Матч Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.