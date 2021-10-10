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    Сутормин готов стать капитаном в игре со Словенией

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    Полузащитник сборной России Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча со Словенией в квалификации ЧМ-2022.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Я не могу сказать сейчас, кто станет капитаном в игре со Словенией, будет установка завтра. Если что, у нас все готовы.

    Что касается соперника, это хорошая европейская команда. Я не был в марте, не играл против них. Будем отталкиваться от своей игры.

    Смотрел ли игру против Словении в 2009-м? Мне было 15 лет. Не помню даже, смотрел ли, но это было 10 лет назад. Мы все это забыли. Думаем только об игре в понедельник», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

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