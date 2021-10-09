Семин: Игроки сборной России услышали Карпина и поняли его требования

Российский специалиствысказался о победе сборной России над командой Словакии (1:0) в рамках 7-го тура отборочного раунда ЧМ-2022.

«Самое важное, что победа, команда двигается вперёд. Есть возможность поехать на чемпионат мира, игроки услышали Карпина.

Были дисциплинированны, тренер делал правильные замены, чтобы сохранить победный результат, игроки выполняли все его задания.

Три очка позволят в дальнейшем продолжить борьбу за выход, футболисты делали всё возможное. Игра не получилась красивой, но самое важное, что тренерский штаб достучался до игроков, чтобы они ничего не выдумывали.

Играли в простой футбол, были контратаки. Простое владение мячом словаков не определяет результат. Я смотрю с позитивом на эти вещи, игроки поняли требования тренера.

Валерий Георгиевич опытный человек, который сам играл в футбол. Состав был ограниченный, задачи в дальнейшем будут более атакующие», — сказал Сёмин «Матч ТВ».

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в семи матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по разнице мячей занимает 1-е место. Команда Словении с 10 очками идет третьей.