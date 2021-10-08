Эрнандес: Я действительно счастлив быть здесь с этой командой

Защитник сборной Франциипрокомментировал победу над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги наций.

«В перерыве мы поговорили между собой и сказали себе, что мы лучше их. Во втором тайме вы могли это видеть. Мы полностью доминировали после перерыва и благодаря этому смогли выиграть матч.

Было великолепно праздновать с моим братом. Мы долго ждали этого момента. Я забил свой гол, и я действительно счастлив быть здесь с этой командой», — цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.