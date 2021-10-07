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    Хавбек Словакии: Матч с Россией мы должны выиграть. Нам надо играть так, как в сентябре

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    Полузащитник «Кельна» и сборной Словакии Ондрей Дуда поделился ожиданиями от матча против России в квалификации ЧМ-2022.

    Ондрей Дуда
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    Ондрей Дуда

    «Мы должны выиграть матч с Россией. Если мы сможем это сделать, то будем спокойно думать о матче с Хорватией. Но в этих матчах действительно многое решается.

    Да, нам удавалось обыгрывать Россию, но какой смысл об этом говорить, если это новая игра, другой состав и так далее. Но мы бы с большим удовольствием победили.

    Надо сыграть так, как мы играли в последних трех матчах в сентябре (ничья со Словенией, поражение от Хорватии и победа над Кипром — прим. LiveSport.ru), в том же стиле, в котором мы победили Россию.

    Нам не повезло дома с хорватами. Если будем играть так же хорошо, как в сентябре, то удача к нам повернется.

    Мне без разницы, смогу я забить или нет. Главное, чтобы победа была. Если я смогу в этом поучаствовать голом или передачей, то это для всех нас будет хорошо.

    Ничего не поделать, что дома с Россией мы играли без болельщиков. Здорово, что завтра на стадионе будут болельщики. Даже жалко, что их будет всего 13 тысяч, а не больше», — сказал Дуда «Чемпионату».

    Игра между Россией и Словакией состоится 8 октября. Начало — в 21:45 по московскому времени.

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