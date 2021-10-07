Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций

одержала победу над(3:2) в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

В первом тайме за бельгийцев отличились Янник Карраско (37-я минута) и Ромелу Лукаку (40-я).

После перерыва в составе французов забитыми голами отметились Карим Бензема (62-я), Киллиан Мбаппе (69-я) и Тео Эрнандес (90-я).

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, полуфинал Бельгия — Франция 2:3 Голы: 1:0 Янник Карраско (37'), 2:0 Ромелу Лукаку (40'), 2:1 Карим Бензема (62'), 2:2 Килиан Мбаппе (пенальти) (69') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань (Миши Батшуайи, 90'), Аксель Витсель, Юри Тилеманс (Ханс Ванакен, 70'), Янник Карраско, Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар (Леандро Троссард, 74') Франция: Карим Бензема (Жордан Верету, 90'), Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Тео Эрнандес, Адриен Рабьо (Орельен Чуаэми, 75'), Поль Погба, Бенжамен Павар (Лео Дюбуа, 90'), Лукас Эрнандес, Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Уго Льорис Предупреждение: Ян Вертонген (67')

Команда Дидье Дешама вышла в финал турнира, где сыграет со сборной Испании, которая ранее оказалась сильнее Италии (2:1). Подопечные Роберто Мартинеса за третье место сразится соответственно со «скуадрой