Манчини: Италия должна сыграть против Испании на самом высоком уровне

Главный тренер сборной Италииподелился ожиданиями от полуфинала Лиги наций против Испании.

«У нас есть определенные проблемы в атаке, потому что сейчас из-за травм мы лишились нападающих, которые были у нас на Евро [Иммобиле и Белотти]. У нас есть два молодых форварда в лице Распадори и Кена.

Постараемся использовать их как можно лучше. Испания сыграла против нас свой лучший матч на Евро-2020. Они доставили нам массу проблем владением мячом, но в этом компоненте они мастера.

Нам пришлось нелегко, даже при том, что у команд было примерно одинаковое количество моментов за игру. Мы должны сыграть на самом высоком уровне», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Испания пройдет 6 октября в Милане и начнется в 21:45 по московскому времени.