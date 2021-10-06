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    Манчини: Италия должна сыграть против Испании на самом высоком уровне

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций против Испании.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    «У нас есть определенные проблемы в атаке, потому что сейчас из-за травм мы лишились нападающих, которые были у нас на Евро [Иммобиле и Белотти]. У нас есть два молодых форварда в лице Распадори и Кена.

    Постараемся использовать их как можно лучше. Испания сыграла против нас свой лучший матч на Евро-2020. Они доставили нам массу проблем владением мячом, но в этом компоненте они мастера.

    Нам пришлось нелегко, даже при том, что у команд было примерно одинаковое количество моментов за игру. Мы должны сыграть на самом высоком уровне», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

    Матч Италия — Испания пройдет 6 октября в Милане и начнется в 21:45 по московскому времени.

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