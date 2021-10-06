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    Лукаку: Хочу выиграть наконец какой-то турнир со сборной Бельгии

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    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, чем ждет от выступления в Лиге наций УЕФА.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    В полуфинале турнира бельгийцы 7 октября сыграют с командой Франции. В другом полуфинале 6 октября Италия сыграет с Испанией.

    «Хочу побеждать каждый раз, когда играю за сборную. И выиграть наконец какой-то турнир.

    В последние годы мы удачно начинали турниры, от команды всегда многого ждали. На Евро-2016 блеснуть не вышло. На чемпионате мира-2018 в России дела шли получше, удалось занять третье место.

    Теперь надо проявить себя в Лиге наций, чтобы выйти на пик к ЧМ-2022», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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