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    Заместителем главы департамента судейства РФС назначен бывший финский арбитр

    Футбол РФС Футбол России
    Бывший арбитр и инспектор ФИФА финн Йоуни Хютия назначен заместителем руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Витора Перейры, сообщает официальный сайт РФС.

    Йоуни Хютия
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    Йоуни Хютия

    В его обязанности войдут обучение судей, в том числе арбитров, работающих в РПЛ, назначения на матчи и инструктирование.

    «Очень рад присоединиться к РФС», — отметил Хютия. — «Это, безусловно, новый интересный вызов. Россия — очень большая страна, здесь много талантливых судей, поэтому моя первая задача — познакомиться с ними, узнать их лучше. Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским арбитрам сделать шаг вперед».

    Хютия начал судейскую карьеру в 1992 году, с 1997 по 2009 год был арбитром категории ФИФА, с 2013 года работал инспектором ФИФА.

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