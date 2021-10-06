Заместителем главы департамента судейства РФС назначен бывший финский арбитр

Бывший арбитр и инспектор ФИФА финнназначен заместителем руководителя департамента судейства Российского футбольного союза сообщает официальный сайт РФС.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Йоуни Хютия Фото: is.fi

В его обязанности войдут обучение судей, в том числе арбитров, работающих в РПЛ, назначения на матчи и инструктирование.

«Очень рад присоединиться к РФС», — отметил Хютия. — «Это, безусловно, новый интересный вызов. Россия — очень большая страна, здесь много талантливых судей, поэтому моя первая задача — познакомиться с ними, узнать их лучше. Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским арбитрам сделать шаг вперед».

Хютия начал судейскую карьеру в 1992 году, с 1997 по 2009 год был арбитром категории ФИФА, с 2013 года работал инспектором ФИФА.

Последние четыре года финн занимал пост главы судейского комитета Федерации футбола Финляндии.