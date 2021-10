Клуб АПЛна своем официальном сайте объявил об увольнении с поста главного тренера

Отмечается, что испанский специалист был отправлен в отставку из-за плохих результатов команды на старте сезона. В семи встречах чемпионата «шершни» уступили в четырех их них.

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach.