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    «Севилья» уступила «Гранаде», потерпев первое поражение в Ла Лиге

    «Гранада» — «Севилья»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 8-го тура чемпионата Испании «Гранада» одержала домашнюю победу над «Севильей» со счетом 1:0 .

    «Севилья»
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    «Севилья»

    Единственный гол был забит на 25-й минуте усилиями форварда Рубена Рочины.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Севилья 1:0
    Гол: 1:0 Рубен Рочина (25') Гранада: Луиш Максимиану, Кини Марин, Виктор Диас (Херман Санчес, 76'), Луис Абрам, Карлос Нева, Луис Милья (Мончи, 86'), Максим Гоналон (Исма Руис, 86'), Анхель Монторо (Антонио Пуэртас, 46'), Альберто Соро (Серхио Эскудеро, 64'), Луис Суарес, Рубен Рочина Севилья: Эрик Ламела (Оскар Родригес, 64'), Рафаэль Мир Висенте, Сусо (Алехандро Гомес, 46'), Иван Ракитич (Лукас Окампос, 70'), Фернандо, Жоан Жордан (Мунир Эль-Хаддади, 46'), Маркос Акунья, Диего Карлос, Жюль Кунде, Gonzalo Montiel (Хесус Навас, 46'), Яссин Буну Предупреждения: Максим Гоналон (28'), Диего Карлос (73'), Кини Марин (75'), Маркос Акунья (75')

    Это поражение стало для «Севильи» первым в нынешнем сезоне Ла лиги. Команда Юлена Лопетеги занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, набрав 14 очков. «Гранада» поднялась на 17-ю строчку с шестью очками.

    В следующем туре «Севилья» сыграет в гостях против «Сельты» (17 октября), а «Гранада» встретится на выезде с «Осасуной» (22 октября).

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