ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманФинансовый кризис «Барселоны»: Месси ушел, уйдет ли Куман?
  • 16:31
    • МЮ и «Эвертон» разошлись ничьей на «Олд Траффорд»
  • 16:22
    • «Динамо» — «Крылья Советов»: составы команд на матч РПЛ
  • 15:54
    • «Рубин» в домашнем матче проиграл «Нижнему Новгороду»
  • 15:38
    • «Трактор» нанес поражение «Авангарду»
  • 13:02
    • Полузащитник «Спартака» вызван в сборную России
    Все новости спорта

    МЮ и «Эвертон» разошлись ничьей на «Олд Траффорд»

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В поединке 7 тура РПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью 1:1.

    Антони Марсьяль и Бруну Фернандеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антони Марсьяль и Бруну Фернандеш

    «Манкунианцы» вышли вперед благодаря голу Антони Марсьяля. Бруну Фернандеш получил мяч и откатил в зону на левый край штрафной площади соперника, куда на скорости ворвался Марсьяль и сильным ударом в дальний верхний угол открыл счет.

    На 65 минуте Андрос Таунсенд получил передачу от Дукуре, который собрал на себе трех соперников, вошел с мячом в штрафную и точно пробил в дальний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Эвертон 1:1
    Голы: 1:0 Антони Марсьяль (43'), 1:1 Эндрос Таунсенд (65') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Виктор Нильссон Линделёф, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Скотт МакТоминай, Фред (Поль Погба, 70'), Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш, Антони Марсьяль (Джейдон Санчо, 57'), Эдинсон Кавани (Криштиану Роналду, 57') Эвертон: Хосе Саломон Рондон, Демарай Грей (Lewis Dobbin, 90'), Anthony Gordon (Том Дэвис, 72'), Аллан, Абдулайе Дукуре, Эндрос Таунсенд, Лука Динь, Майкл Кин, Йерри Мина, Бен Годфри, Джордан Пикфорд Предупреждения: Мэйсон Гринвуд (34'), Абдулайе Дукуре (76')

    После этой встречи оба коллектива имеют по 14 очков, однако МЮ занимает второе, а «Эвертон» — третье место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли ЦСКА краснодарцев в таблице РПЛ?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Атлетико» оставит «Барсу» без тренера?
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Выиграет ли «Ювентус» туринское дерби?
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.54
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры