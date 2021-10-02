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    Черчесов рассказал о разговоре с турецкой федерацией футбола

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Турции
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что у него был разговор с представителями федерации футбола Турции.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Недавно у меня был разговор с федерацией футбола Турции. Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов.

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    • Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских знаю, и исландских, и норвежских. Я всех знаю, это моя профессия», — сказал Черчесов в интервью польскому YouTube-каналу Kanał Sportowy.

    Отметим, что в середине сентября сборную Турции возглавил Штефан Кунц, который несколько месяцев назад мог занять пост главного тренера сборной России.

    Интервью со Станиславом Черчесовым
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