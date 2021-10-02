Черчесов рассказал о разговоре с турецкой федерацией футбола

Бывший главный тренер сборной Россиисообщил, что у него был разговор с представителями федерации футбола Турции.

«Недавно у меня был разговор с федерацией футбола Турции. Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов.

Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских знаю, и исландских, и норвежских. Я всех знаю, это моя профессия», — сказал Черчесов в интервью польскому YouTube-каналу Kanał Sportowy.

Отметим, что в середине сентября сборную Турции возглавил Штефан Кунц, который несколько месяцев назад мог занять пост главного тренера сборной России.