Черчесов рассказал, надо ли отменять лимит на легионеров в РПЛ

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
«Я высказывался об этом лет 5-6 назад. Мое мнение не меняется. Тогда и сейчас я думаю, что лимит все-таки нужен.
Тогда говорил о лимите по схеме 10+15 и нужно посмотреть, как он работает, если достаточно, то можно на одну меньше. Смотреть внимательно, как это будет развиваться», — сказал Черчесов в интервью польскому YouTube-каналу Kanał Sportowy.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе.
Напомним, в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.
В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.
Интервью со Станиславом Черчесовым