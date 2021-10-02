Черчесов рассказал, надо ли отменять лимит на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Я высказывался об этом лет 5-6 назад. Мое мнение не меняется. Тогда и сейчас я думаю, что лимит все-таки нужен.

Тогда говорил о лимите по схеме 10+15 и нужно посмотреть, как он работает, если достаточно, то можно на одну меньше. Смотреть внимательно, как это будет развиваться», — сказал Черчесов в интервью польскому YouTube-каналу Kanał Sportowy.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Напомним, в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.