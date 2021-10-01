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    Федотов: Чтобы разговоров о фарм-клубе «Зенита» не было, надо правильно строить свое хозяйство

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о своем отношении к разговорам о том, что сочинский клуб является фарм-клубом «Зенита».

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Разговоры об этом уже набили оскомину. Понятно, что от этого никуда не деться. Значит, нам еще есть, над чем работать в этом отношении.

    Нужно правильно строить свое хозяйство, чтобы этих вопросов возникало как можно меньше. Ну, или можно сыграть вничью.

    Если мы сыграем вничью или обыграем "Зенит", скажут, что "Зенит"… Писали же по окончании прошлого сезона, что если бы "Зенит" отдал 6 очков, то первое место было бы у "Зенита", а у нас второе.

    Конечно, для нас матчи с "Зенитом" принципиальны. Хорошего соперника потрепать, навязать свою волю — это дорогого стоит.

    В домашнем матче мы были близки, чтобы отобрать очки. Меня не было из-за болезни на этой игре, и какой-то блогер написал, что Федотов умеет прятаться перед важным матчем, имелось в виду матчем с фарм-клубом.

    У меня нет оснований прятаться», — сказал Федотов «Матч Премьер».

    После 9 туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ (23), сочинцы — шестые (15).

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