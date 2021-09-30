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    Витория: Для меня самое важное сегодня — что мы сохранили свое лицо

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии травмированного Эсекеля Понсе после матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

    Руй Витория
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    Руй Витория

    На 42-й минуте встречи Понсе врезался в защитника «Наполи» Маноласа и получил желтую карточку. В ходе столкновения Понсе получил повреждение и не мог подняться с газона, а врачи осматривали колено форварда.

    «Может быть, это будет серьезная проблема [его травма]. Эта победа для него и людей, которые поддерживали нас в Неаполе. Спасибо им!

    Самое главное — мне понравилось, что у команды был характер. Разговор в перерыве был важен, потому что бывает так, что команда в нашей ситуации выходит с перебором эмоций.

    Но я сказал вчера, мы можем проиграть матч, но не можем потерять себя. Так и случилось. Для меня самое важное сегодня — что мы сохранили свое лицо.

    Но надо выигрывать такие матчи не только сердцем, но и головой. Нужно прокачивать два этих компонента, и одно не исключает другого. Вчера я был уверен, что мы победим.

    Я пришел вчера сюда (на пресс-конференцию) и не увидел ни одного итальянского журналиста. Это важная деталь. То есть 'Наполи' думал, что нас легко пройдет, и это дало нам нужный заряд.

    Все эти детали дали мне экстрасенсорное чувство — что мы точно победим», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    В следующем матче 20 октября «Спартак» сыграет с английским «Лестером».

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