Витория: Для меня самое важное сегодня — что мы сохранили свое лицо

Главный тренер «Спартака»рассказал о состоянии травмированногопосле матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с(3:2).

На 42-й минуте встречи Понсе врезался в защитника «Наполи» Маноласа и получил желтую карточку. В ходе столкновения Понсе получил повреждение и не мог подняться с газона, а врачи осматривали колено форварда.

«Может быть, это будет серьезная проблема [его травма]. Эта победа для него и людей, которые поддерживали нас в Неаполе. Спасибо им!

Самое главное — мне понравилось, что у команды был характер. Разговор в перерыве был важен, потому что бывает так, что команда в нашей ситуации выходит с перебором эмоций.

Но я сказал вчера, мы можем проиграть матч, но не можем потерять себя. Так и случилось. Для меня самое важное сегодня — что мы сохранили свое лицо.

Но надо выигрывать такие матчи не только сердцем, но и головой. Нужно прокачивать два этих компонента, и одно не исключает другого. Вчера я был уверен, что мы победим.

Я пришел вчера сюда (на пресс-конференцию) и не увидел ни одного итальянского журналиста. Это важная деталь. То есть 'Наполи' думал, что нас легко пройдет, и это дало нам нужный заряд.

Все эти детали дали мне экстрасенсорное чувство — что мы точно победим», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

В следующем матче 20 октября «Спартак» сыграет с английским «Лестером».