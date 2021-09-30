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    Наумов рассказал, как «Локомотиву» надо играть против «Лацио»

    Футбол Локомотив Лацио Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» с римским «Лацио» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

    «Локомотив» в первом туре ЛЕ сыграл вничью с «Марселем» (1:1)
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    «Локомотив» в первом туре ЛЕ сыграл вничью с «Марселем» (1:1)

    «У "Локомотива" нет другого выхода, кроме как зацепить очки у "Лацио". Итальянцы будут атаковать много, у них защитники играют высоко, поэтому "Локомотиву" нужно компактно действовать, а потом постараться убежать на контратаках. "Локомотиву" после домашней ничьи с "Марселем" никак нельзя проигрывать "Лацио", нужно хотя бы ничью зацепить.

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    • А у "Спартака" против "Наполи" нет шансов. В "Наполи" чувствуется рука сильного тренера Лучано Спаллетти. Против такой команды, которую он сейчас сотворил, у "Спартака" вряд ли есть шансы даже на ничью. Буду надеяться на удачную игру "Спартака", но…», — приводит слова Наумова «Р-Спорт».

    Матч «Лацио» — «Локомотив» пройдет 30 сентября в Риме, начало — в 22:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Лацио» — «Локомотив».

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