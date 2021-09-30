Наумов рассказал, как «Локомотиву» надо играть против «Лацио»

Бывший президент «Локомотива»поделился ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» с римским «Лацио» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«У "Локомотива" нет другого выхода, кроме как зацепить очки у "Лацио". Итальянцы будут атаковать много, у них защитники играют высоко, поэтому "Локомотиву" нужно компактно действовать, а потом постараться убежать на контратаках. "Локомотиву" после домашней ничьи с "Марселем" никак нельзя проигрывать "Лацио", нужно хотя бы ничью зацепить.

А у "Спартака" против "Наполи" нет шансов. В "Наполи" чувствуется рука сильного тренера Лучано Спаллетти. Против такой команды, которую он сейчас сотворил, у "Спартака" вряд ли есть шансы даже на ничью. Буду надеяться на удачную игру "Спартака", но…», — приводит слова Наумова «Р-Спорт».

Матч «Лацио» — «Локомотив» пройдет 30 сентября в Риме, начало — в 22:00 мск.

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