Защитник «Наполи»: Многие решения судей в матче со «Спартаком» показались странными

Джованни Ди Лоренцо Фото: globallookpress.com
По ходу матча главный арбитр Иван Кружляк показал игрокам 2 красных и 13 желтых карточек.
«В концовке игры была напряженность из-за решений судей. С поля многие решения казались странными.
Мы весь матч проявляли инициативу, и очень жаль, что мы пропустили эти голы.
Всегда сложно играть вдесятером. Мы часто тренируем этот элемент, но он требует от тебя больших усилий», — сказал Ди Лоренцо в интервью Sky Sports Italia.
Благодаря победе над неаполитанским клубом «Спартак» поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы, набрав 3 очка в двух матчах.
«Лестер» и «Наполи» с 1 очком в активе занимают 3-е и 4-е места соответственно. «Легия» идет на 1-й позиции — 6 очков.