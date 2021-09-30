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    Защитник «Наполи»: Многие решения судей в матче со «Спартаком» показались странными

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    Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражение своей команды в матче против «Спартака» (2:3).

    Джованни Ди Лоренцо
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    Джованни Ди Лоренцо

    По ходу матча главный арбитр Иван Кружляк показал игрокам 2 красных и 13 желтых карточек.

    «В концовке игры была напряженность из-за решений судей. С поля многие решения казались странными.

    Мы весь матч проявляли инициативу, и очень жаль, что мы пропустили эти голы.

    Всегда сложно играть вдесятером. Мы часто тренируем этот элемент, но он требует от тебя больших усилий», — сказал Ди Лоренцо в интервью Sky Sports Italia.

    Благодаря победе над неаполитанским клубом «Спартак» поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы, набрав 3 очка в двух матчах.

    «Лестер» и «Наполи» с 1 очком в активе занимают 3-е и 4-е места соответственно. «Легия» идет на 1-й позиции — 6 очков.

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