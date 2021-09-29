«Ювентус» — «Челси»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол был забит на 46-й минуте. Бернардески красиво обработал мяч грудью, не пожадничал, изящно внешней покатив мяч в штрафную «Челси», откуда Федерико Кьеза пробил точно в ближнюю девятку.
Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус — Челси 1:0
Гол: 1:0 Федерико Кьеза (46') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Родриго Бентанкур (Джорджо Кьеллини, 83'), Мануэль Локателли, Адриен Рабьо (Уэстон Маккенни, 77'), Федерико Кьеза (Мойзе Кин, 77'), Федерико Бернардески (Деян Кулушевски, 65') Челси: Ромелу Лукаку, Хаким Зиеш (Каллум Хадсон-Одои, 62'), Кай Хаверц, Маркос Алонсо (Бен Чилвел, 46'), Матео Ковачич, Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 62'), Сесар Аспиликуэта (Trevoh Chalobah, 62'), Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен (Росс Баркли, 75'), Эдуард Менди Предупреждения: Маркос Алонсо (18'), Хаким Зиеш (61'), Антонио Рюдигер (65'), Хуан Куадрадо (89')
Группа Н: 1. «Ювентус» — 6 очков; 2. «Челси» — 3; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.
В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Ювентусом», «Мальме» проведет матч с «Челси». Оба матча пройдут 20 октября.