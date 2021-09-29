Бышовец: «Шериф» показал, что невозможное возможно

Бывший главный тренер сборной Россиисчитает, что «Зенит» способен обыграть шведскийна своем поле.

«Я думаю, что вчерашние матчи дали достаточно информации и по результатам, и по содержанию. Неожиданность победы "Шерифа" и победа под руководством Юрия Вернидуба, бывшего капитана "Зенита" в моей команде, показала, что невозможное возможно.

Сегодня преимущество, которое есть у "Зенита", дает основания рассчитывать на победу.

Здесь речь должна идти не столько о количестве забитых мячей, сколько о результате. Искренне буду рад, если у "Зенита" будет хорошая игра по содержанию, которая предопределит результат», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Мальме» пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:45 мск.

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