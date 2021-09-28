«Крылья Советов» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом»

«Крылья» в матче с «Зенитом» пропустили второй гол после спорного пенальти Фото: kc-camapa.ru
Об этом сообщил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.
«Мы обратились в ЭСК РФС по четырем эпизодам в матче с "Зенитом". Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артем забил гол, пенальти, назначенный в наши ворота, момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова, и игра рукой Барриоса.
Здесь важен сам факт — мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Так же, как и в матче с "Уфой". Мы всегда защищали и будем защищать команду», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».