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    «Крылья Советов» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом»

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    «Крылья Советов» обратились в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы арбитров в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).

    «Крылья» в матче с «Зенитом» пропустили второй гол после спорного пенальти
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    «Крылья» в матче с «Зенитом» пропустили второй гол после спорного пенальти

    Об этом сообщил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

    «Мы обратились в ЭСК РФС по четырем эпизодам в матче с "Зенитом". Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артем забил гол, пенальти, назначенный в наши ворота, момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова, и игра рукой Барриоса.

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    • Здесь важен сам факт — мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Так же, как и в матче с "Уфой". Мы всегда защищали и будем защищать команду», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

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