«Крылья Советов» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом»

обратились в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы арбитров в матче 9-го тура чемпионата России против(1:2).

Об этом сообщил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

«Мы обратились в ЭСК РФС по четырем эпизодам в матче с "Зенитом". Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артем забил гол, пенальти, назначенный в наши ворота, момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова, и игра рукой Барриоса.

Здесь важен сам факт — мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Так же, как и в матче с "Уфой". Мы всегда защищали и будем защищать команду», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».