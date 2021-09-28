«Аякс» — «Бешикташ»: счет матча 2:0, обзор голов

Амстердамскийодержал домашнюю победу над турецким(2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Душан Тадич получил мяч на левом фланге, убрал на замахе защитника, ворвался в штрафную гостей и отыграл на Бергёйса, который ударом низом отправил мяч в дальний угол.

А на 43-й минуте Стивен Бергёйс с правого фланга навесил к линии вратарской, где Алле опередил Сатчи и чуть ли не бедром переправил мяч в створ.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Аякс — Бешикташ 2:0 Голы: 1:0 Стивен Бергёйс (17'), 2:0 Себастьен Аллер (43') Аякс: Ремко Пасвер, Нуссайр Мазрауи, Юрриен Тимбер, Лисандро Мартинес, Дейли Блинд, Эдсон Альварес, Стивен Бергёйс (Дави Классен, 72'), Райан Гравенберх, Антони (Давид Нерес, 71'), Себастьен Аллер, Душан Тадич Бешикташ: Миши Батшуайи, Ридван Йылмаз (Гёкхан Тёре, 46'), Джан Боздоган, Салих Учан (Огузхан Озьякуп, 46'), Кенан Караман, Souza, Умут Мераш (Berkay Vardar, 73'), Fabrice N'Sakala, Serdar Saatci, Валентен Розье, Ersin Destanoglu Предупреждения: Джан Боздоган (75'), Миши Батшуайи (90 + 2')

«Аякс» одержал вторую победу подряд и вышел в лидеры группы С. «Бешикташ» потерпел два поражения.

Следующий игру «Аякс» проведет 19 октября дома против дортмундской «Боруссии», а «Бешикташ» в тот же день примет лиссабонский «Спортинг».