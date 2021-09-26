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    «Динамо» и «Рубин» назвали составы

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    Московское «Динамо» и казанский «Рубин» назвали составы на матч девятого тура российской Премьер-лиги.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Встреча девятого тура пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14:00 мск.

    «Динамо»: Лещук, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Моро, Варела, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Грулев.

    Запасные: Будачев, Плиев, Паршивлюк, Н'Жье, Игбун, Евгеньев, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Тальби, Костюков, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Бакаев, Мусаев, Суриков, Онугха.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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