«Динамо» и «Рубин» назвали составы

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Встреча девятого тура пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14:00 мск.
«Динамо»: Лещук, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Моро, Варела, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Грулев.
Запасные: Будачев, Плиев, Паршивлюк, Н'Жье, Игбун, Евгеньев, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Тальби, Костюков, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Бакаев, Мусаев, Суриков, Онугха.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.