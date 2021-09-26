«Барселона» — «Леванте»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала победу над «Леванте» со счетом 3:0.

Уже на 6-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Депай с фланга вошёл в штрафную и его сбили с ног. Сам Мемфис и реализовал удар с «точки».

На 14-й минуте Люк Де Йонг вколотил мяч в нижний угол метров с двенадцати, получив передачу с фланга от Деста.

А на первой добавленной минуте Ансу Фати от линии штрафной в нижний угол вколотил мяч, сделав счет крупным.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Леванте 3:0 Голы: 1:0 M. Depay (пенальти) (6'), 2:0 L. d. Jong (14') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Оскар Мингуэза (Рональд Араухо, 81'), Жерар Пике, Эрик Гарсия, Серджино Дест (Клеман Лангле, 89'), Pablo Gavira (Юсуф Демир, 81'), Серхио Бускетс, Николас Гонсалес, Филиппе Коутиньо (Рики Пуч, 59'), Люк де Йонг (Ансумане Фати, 81'), Мемфис Депай Леванте: Даниэль Гомес (Хосе Моралес Луис, 54'), Рохер, Гонсало Мелеро, Пепелу (Никола Вукчевич, 69'), Неманья Радоя (Пабло Мартинес, 54'), Хорхе де Фрутос (Alejandro Cantero, 69'), Карлос Клерк, Шкодран Мустафи (Робер, 76'), Серхио Постиго, Хорхе Мирамон, Айтор Предупреждения: P. Gavira (24'), S. Postigo (25'), Пепелу (58'), C. Clerc (86')

В восьмом туре испанской Примеры сине-гранатовые сыграют на выезде с «Атлетико», а «Леванте» проведёт выездной матч с «Мальоркой». Обе встречи состоятся 2 октября.