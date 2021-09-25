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    «Реал» не справился с «Вильярреалом»

    «Реал» — «Вильярреал»: счет матча 0:0

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    Мадридский «Реал» в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Вильярреалом».

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    Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась без забитых мячей. Отметим, что мадридская команда превзошла гостей по количеству ударов в створ ворот: пять против четырех.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Вильярреал 0:0
    Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лука Модрич (Эден Азар, 73'), Каземиро, Марко Асенсио (Иско, 81'), Родриго (Эдуардо Камавинжа, 46'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор Вильярреал: Arnaut Danjuma (Ману Тригерос, 84'), Пако Алькасер (Булайе Диа, 58'), Франсис Коклен (Мойсес Гомес, 58'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Альберто Морено, Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт (Марио Гаспар, 85'), Йереми Пино (Рубен Пенья, 85'), Херонимо Рульи Предупреждения: V. Junior (40'), F. Coquelin (55'), M. Gomez (70')

    Подопечные Карло Анчелотти лидируют в турнирной таблице Ла лиги, набрав 17 очков. «Вильярреал» располагается на десятой строчке. У команды Унаи Эмери восемь очков.

    В следующем туре «Реал» сыграет в гостях против «Эспаньола», а «Вильярреал» дома примет «Бетис». Обе встречи запланированы на 3 октября.

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