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    Гол Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»

    «Челси» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Манчестер Сити» нанес поражение «Челси» в выездном матче шестого тура английской Премьер-лиги.

    Габриэл Жезус
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    Габриэл Жезус

    Встреча, которая прошла в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    «Горожане» вышли вперед на 53-й минуте. Жоау Канселу попытался пробить из-за пределов штрафной площади, мяч угодил в Габриэла Жезуса, который развернулся и нанес удар через рикошет от Жоржиньо —игровой снаряд влетел в угол ворот.

    На 61-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы могли удвоить свое преимущество, но Тьяго Силва вынес мяч из пустых ворот после удара Жезуса.

    Для лондонцев это поражение стало первым в сезоне.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Манчестер Сити 0:1
    Гол: 0:1 G. Jesus (53') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс (Тьяго Силва, 29'), Н’Голо Канте (Кай Хаверц, 60'), Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 76'), Матео Ковачич, Маркос Алонсо, Ромелу Лукаку, Тимо Вернер Манчестер Сити: Филип Фоден, Джек Грилиш, Кевин Де Брёйне (Рияд Марез, 81'), Габриэл Жезус, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: A. Laporte (65'), M. Alonso (77'), A. Christensen (78')

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (13 очков), а «Челси» — третье (13 очков).

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