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    Жирков готов продолжать профессиональную карьеру

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    Пятикратный чемпион России Юрий Жирков рассказал о своем восстановлении после травмы и отметил, что пока не собирается завершать карьеру игрока.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    Жирков не выходил на поле с 12 июня, когда получил повреждение одной из мышц бедра в матче против сборной Бельгии (0:3) на Евро-2020. По окончании прошлого сезона у футболиста истек контракт с «Зенитом».

    «Сейчас с ногой уже всё практически нормально. Даже принял участие в благотворительном турнире. Сергей Игнашевич его устраивал.

    Сыграл за любителей и за команду девушек (улыбается). В общем, вроде в правильном направлении двигаюсь. Думаю, что еще неделька, и всё будет нормально.

    Завершение карьеры? Пока не знаю. Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения — рассмотрю, и, в принципе, год еще можно поиграть.

    Этот сезон или календарный год от зимы до зимы? Это пока непонятно — как пойдет (улыбается). Пока нет предложений, о чем-то таком рано говорить.

    Смотря, что будет среди предложений. Не стану говорить сейчас — туда-то точно не пойду. Заявлю так, а потом окажется, что за любителей играю (смеется)», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

    Жирков является пятикратным чемпионом России, чемпионом Англии в составе «Челси», бронзовым призером чемпионата Европы.

    Сейчас 38-летний футболист находится в статусе свободного агента. Он был внесен в заявку любительского клуба «Аминьево» из Москвы, который выступает в ЛФЛ.

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