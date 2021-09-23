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    Милевский объявил о завершении карьеры

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    Украинский нападающий Артем Милевский принял решение завершить свою игрвую карьеру.

    Артем Милевский
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    Артем Милевский

    Об этом экс-форвард сборной Украины сообщил на своем канале в Youtube.

    «Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское Динамо из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера. Смотрите видео и все поймете», — сказал Милевский.

    На протяжении карьеры 36-летний Милевский выступал за киевское «Динамо», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Тосно», «Конкордию», брестское «Динамо», венгерский клуб «Кишворда» и «Минай». В активе Милевского 50 матчей за сборную Украины и 8 голов.

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