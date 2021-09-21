Рангник призвал не идти по пути австрийской Бундеслиги

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитиювысказался о предложении Hypercube по реформе РПЛ.

«Самая большая и самая населенная страна Европы со 145 миллионами населения не должна идти по пути австрийской Бундеслиги или нидерландской Эредивизи.

И не нужно тестировать систему проведения первенства, которая никогда и нигде не была испробована.

За последние семь лет у России было пять разных чемпионов, что доказывает достаточную конкурентоспособность внутри Премьер-лиги.

И нет нужды заниматься фундаментальной реорганизацией, нюансы которой еще и поймет не каждый болельщик», — приводит слова Рангника «Спорт-Экспресс».