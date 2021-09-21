Бускетс: Когда пропускаешь быстрый гол, это дорогого стоит

Полузащитник «Барселоны»подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:1).

«Когда пропускаешь быстрый гол, это дорогого стоит. Мы хорошо отреагировали, однако, когда мы забили поздний гол, у нас не осталось времени, чтобы забить второй. У "Барселоны" еще есть шанс изменить динамику.

Мы постараемся сделать это вместе с фанатами, которые нам помогают, приходя на стадион в сложной ситуации», — приводит слова Бускетса Mundo Deportivo.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» после четырех матчей имеет восемь очков и занимает седьмое место. «Гранада» с тремя очками после пяти игр идет 17-й.